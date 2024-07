Junge Kirche Das war der „Kleine Katholikentag“ in Hasselt

Wer den Weg am Sonntag trotz der Sommerferien zum „Kleinen Katholikentag“ an und in der Jugendkirche in Hasselt fand, der musste nicht überzeugt werden, dass Kirche jung sein kann. An diesem Tag konnte man es sehen und erleben – nicht nur im Familiengottesdienst mit Weihbischof Rolf Lohmann, sondern auch bei den vielen Aktionen im Anschluss.