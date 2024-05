Spannendes Experiment in der Stadthalle Das war das Konzert ohne Worte in Kleve

Das Konzert „Songs without words“ in der Klever Stadthalle war ein Liederabend der besonderen Art. Nicht nur, weil beim Vortrag der Lieder der dazugehörige Text bewusst weggelassen wurde. Das Trio Belli Fischer Rimmer (Posaune, Schlagwerk, Klavier) vereinte in seinem Programm drei Komponisten wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Tom Waits (*1949), Kurt Weill (1900-1950) und Franz Schubert (1797-1828).