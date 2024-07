Alles rund ums Zweirad Das war das große Fahrrad-Fest in Kranenburg

Als BMX-Fahrer ist Rick Koekoek, der mit der RRG Kleverland zu Gast war, eher selten auf der sicheren Seite. Mit einigen internationalen Siegen und Weltrekorden ist er eine Größe in dieser Trendsportart. Auf dem Radfestival in der Grenzgemeinde demonstrierte er den Zuschauern sein Können. Als sei er auf einem BMX-Rad geboren, sprang er nur auf dem Hinterrad balancierend mit Leichtigkeit über Paletten, Holzplanken und sogar Menschen. Rick Koekoek bat zwei kleine Zuschauer, ein Absperrband in die Höhe zu halten, zunächst auf Hüfthöhe der Kinder. Dieser erste Sprung war wohl zu einfach, so hoben die beiden Jungen das Band auf Brusthöhe, auch darüber sprang der BMX-Fahrer aus dem Stand mit Leichtigkeit. Aber selbst der Profi legt sich mal auf die Nase, da hilft nichts, außer wieder aufzustehen und weiterzumachen.