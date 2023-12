Neujahrsgruß von der Schwanenburg Das Turmblasen in Kleve ist zurück

Es ist feste Tradition in Kleve: Das Turmblasen findet in diesem Jahr wieder am 31. Dezember statt. Ab 11.30 Uhr werden die Turmbläser Christian Becker (Trompete), Helmut Lutterbach (Horn), Georg Arntz, (Bariton) und Vanessa Verhulsdonk (Tuba) vom hohen Spiegelturm der Schwanenburg herab ihre Melodien über die Stadt Kleve klingen lassen.