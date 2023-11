Wohnhäuser, Industrie und Co. Das sind Kleves neue Denkmäler

Die Denkmalliste der Stadt Kleve wird um zehn weitere Bauten erweitert. Die neuen Klever Denkmäler wurden jetzt dem Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung vorgestellt. Dabei hat die Liste sogar zwei Schwerpunkte in Kellen und in der Oberstadt: drei Wohnhäuser entlang der Oberen Lindenallee und drei Häuser in Kellen rund um die alte Willibrordkirche. Hinzu kommen das ehemalige Umspannwerk an der Emmericher Straße, in dem heute eine Musikschule ist, das Schützenhaus in Keeken sowie das große Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Herzogstraße/Grabenstraße und nicht zuletzt der römische Fundort Hufschenhof in Keeken. Der Fundort in Keeken aus der Zeit des römischen Reiches ist das älteste der neuen Denkmäler.