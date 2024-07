Ideen für Nachhaltigkeit Das sind die zehn Finalisten der „Klever Birne“

Bleiben noch das Museum Arenacum Kleve sowie die Fragestellung von Tim Werken. Das in Rindern beheimatete Museum Arenacum möchte mit seinem Projekt „Sound Tree“ Menschen die alltägliche Umgebung in Kleve auf neue Weise wahrnehmen lassen. Dafür sollen in der Nähe von Bäumen Steinpyramiden aufgestellt werden. Werden die dort eingelassenen QR-Plaketten von einer Smartphone-App gescannt, erfolgt eine Umwandlung der jeweiligen Umweltparameter in eine musikalische Klanglandschaft. Tim Werken hingegen fragt sich: „Was passiert mit der Abwärme aus Biogasanlagen?“ Eine gute Frage, denn was viele wahrscheinlich nicht wissen: Biogasanlagen produzieren nicht nur Strom, sondern auch Abwärme. Diese wird oftmals aufgrund hoher finanzieller Aufwände nicht genutzt. Das soll sich ändern. Dafür sucht Tim Werken nun den Kontakt zu Biogasanlagenbetreibern, um ungenutzte Potenziale sichtbar zu machen und effiziente Lösungen zu finden.