Übersicht 2022 Das sind die Weihnachtsgottesdienste in Kleve, Goch und Umgebung

Christus-König-Kirche

Heiligabend: 21.30 Uhr, Christmette mitgestaltet vom Kirchenchor Christus-König, 24 Uhr, Christmette in polnischer Sprache. 1. Weihnachtstag: 12 Uhr, Festmesse in polnischer Sprache. 2. Weihnachtstag: 11 Uhr, Festmesse mit Christus-König-Chor, 13 Uhr, Festmesse in polnischer Sprache.