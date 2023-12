Übersicht 2023 Das sind die Weihnachtsgottesdienste in Kleve, Goch und Umgebung

Katholische Gottesdienste

St. Mariä Himmelfahrt Kleve

Stiftskirche St. Mariä Himmelfahrt

Heiligabend: 16 Uhr, Wort-Gottes-Feier mit Kommunionempfang zum Hl. Abend für Erwachsene, 18.30 Uhr, Christmette mitgestaltet von Gabriele Natrop-Kepser und Vincent Kepser (Gesang). 1. Weihnachtstag: 11.30 Uhr, Festmesse, 17 Uhr, Weihnachtssingen mit sakramentalem Segen. 2. Weihnachtstag: 11.30 Uhr, Festmesse mitgestaltet vom St. Willibrord Chor Kellen.

Christus-König-Kirche

Heiligabend: 12 Uhr, Hl. Messe in polnischer Sprache, 21.30 Uhr, Christmette mitgestaltet vom Kirchenchor Christus-König, 23.58 Uhr Christmette in polnischer Sprache. 1. Weihnachtstag: 12 Uhr, Festmesse in polnischer Sprache. 2. Weihnachtstag: 11 Uhr, Festmesse mitgestaltet vom Christus-König-Chor, 13 Uhr, Hl. Messe in polnischer Sprache.