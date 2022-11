Stadt zeichnet Ehrenamt aus : Das sind die Träger des Klever Heimatpreises

Kleve Die Stadt Kleve hat in der jüngsten Ratssitzung den vierten Klever Heimatpreis verliehen. Drei Preisträger nahmen die Urkunden von Bürgermeister Wolfgang Gebing in Empfang.

Der erste Preis, der mit 3000 Euro dotiert ist, ging an die „Clever Education Initiative“ der Joseph-Beuys-Gesamtschule. Diese wird vornehmlich durch Studierende der Hochschule Rhein-Waal betrieben mit Flüchtlingskindern als Zielgruppe. „Viele haben traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Schule ist für sie oft die einzige Schnittstelle mit der deutschen Gesellschaft. Die Clever Education Initiative ermöglicht ihnen ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben hier vor Ort in Kleve“, sagte Gebing.

Der zweite, mit 2500 Euro dotierte Platz beim Ehrenamtspreis ging an die Klever Jazzfreunde. Die Anfänge des 1982 gegründeten Vereins waren im ehemaligen Bierkeller an der Wasserstraße, wo das erste Veranstaltungslokal war. Der Wunsch nach Gast-Bands wuchs und die musikalischen Stilrichtungen waren breit gestreut. Bekannt wurden die sommerlichen Freiluftkonzerte im Innenhof der Schwanenburg. „Der Verein bietet dem regionalen Publikum in ehrenamtlicher Tätigkeit seit vier Jahrzehnten ein zeitgemäßes Livemusik-Programm mit bis zu zwölf Konzerten jährlich auf wechselnden Bühnen und ist Teil der Klever Kultur“, so Gebing.