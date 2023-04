Schüler erfolgreich Das sind die Sieger beim Wirtschaftsquiz im Kreis Kleve

Jann-Philipp Thiele freut sich schon auf die nächste Runde des Wettbewerbs im Herbst. „Der Kontakt zu den Schulen liegt uns sehr am Herzen. Dort wächst die kommende Generation an Fach- und Führungskräften heran. In diesem Jahr werden wir das Quiz bereits zum 15. Mal durchführen. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch weitere Schulen mitmachen“, so der Sprecher der Klever Junioren.