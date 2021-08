Corona-Umstände : Unterricht wieder mit Maske und Testungen

Kleve Ohne Testen geht es weiterhin nicht. Nur wer komplett geimpft oder genesen ist, darf ungetestet in den Unterricht. Die Regeln werden bei Bedarf angepasst.

Testung Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen sowie der Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und genesene Personen ausgenommen. In den weiterführenden Schulen kommen wie bisher die Antigen-Selbsttests, in den Grund- und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz.