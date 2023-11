Ehrenamt ausgezeichnet Das sind die Preisträger des Kreis Klever Heimat-Preises

Auch im Kreis Kleve kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Sorgen bereitet in diesem Zusammenhang die wachsende Zahl an Kindern, die nicht schwimmen können. Allein schon aus diesem Grund ist die Arbeit der DLRG vor Ort so wichtig. Neben den Wach- und Aufsichtsdiensten an Seen und in Bädern im Kreisgebiet setzt sich die DLRG aktiv für die Prävention ein. Auch im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz ist die DLRG unter anderem mit ihrer Expertise in allen Bereichen der Wasserrettung unverzichtbar.