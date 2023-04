Zum Durchklicken Das sind die Oster-Gottesdienste in Kleve, Goch und Umgebung

Neulouisendorf - Karfreitag: 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Hagen).

Pfalzdorf - Gründonnerstag: 18 Uhr, Tischabendmahl in Nierswalde (Pfarrer Kölsch-Ricken). Karfreitag: 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Westkirche (Pfarrer Kölsch-Ricken). Karsamstag: 21 Uhr, Gottesdienst in Nierswalde (Pfarrer Kölsch-Ricken). Ostersonntag: 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Westkirche (Pfarrer Kölsch-Ricken).

Uedem - Gründonnerstag: 19 Uhr, Gottesdienst mit Tischabendmahl (Pfarrerin Schaller). Karfreitag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Gierke). Ostersonntag: 11 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Gierke).