Kommunales Integrationszentrum Das sind die neuen Sprach- und Kulturmittler im Kreis Kleve

Der Kreis Kleve freut sich über neue Sprach- und Kulturmittler. Das Kommunale Integrationszentrum Kreis Kleve bietet regelmäßig Grundlagen- und Fortbildungsschulungen in diesem Bereich an. Das Angebot richtet sich an die Ehrenamtler, die ihre Sprachkenntnisse zur Verfügung stellen, um Menschen nach Flucht oder Migration als Übersetzer die Integration im Kreis Kleve zu erleichtern.