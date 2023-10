Wichtiges Amt Das sind die neuen Notfallsanitäter im Kreis Kleve

Die Auszubildenden lernten bei ihrem Vorab-Besuch in Kleve auch die Ausbildungsleitungen kennen, die ihnen die Praxis in den Rettungswachen vermitteln. Die Ausbildung erfolgt neben den Rettungswachen auch an der Simulations- und Notfallakademie am Helios Klinikum Krefeld (SiNA) und in den Krankenhäusern im Kreis Kleve.