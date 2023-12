Einsatz auf der Straße Das sind die neuen Bezirksbeamten für Kleve und Umgebung

Kleverland · Ihr Einsatzort sind die Straßen in Kleve und Umgebung: Bezirksbeamte sind in erster Linie die Ansprechpartner für Bürger im Wohn- und Geschäftsbereich. In einigen Bezirken gibt es neue Gesichter. Wir stellen sie vor.

25.12.2023 , 11:09 Uhr

9 Bilder Die neuen Bezirksbeamten der Polizei Kreis Kleve 9 Bilder Foto: Polizei Kleve