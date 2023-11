Hohe Auszeichnung Das sind die Gewinner des 5. Klever Heimat-Preises

„Es geht dem Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering darum, das landschaftsgestaltende, kulturhistorische Erbe des Prinzen Johann Moritz von Nassau-Siegen bewusst zu machen, zu erhalten und auch wiederherzustellen“, sagte der Verwaltungschef. Zudem richten die Ehrenamtlichen seit 2009 Schulprojekttage mit der Kellener Karl-Kisters-Realschule aus. „So bekommen Schüler die Chance, den alten Tiergarten in den Galleien zu erkunden“, so Gebing. Und der Arbeitskreis bleibt ambitioniert: Man setzt sich für die Unterschutzstellung des Gartendenkmals ein, Gleiches gilt für die sukzessive Umsetzung des Parkpflegewerks. „Die Klever Parkanlagen sind Orte der Begegnung, einzigartig, eindrucksvoll und erholsam“, sagte der Christdemokrat. Das Preisgeld, an dem sich maßgeblich das Heimatministerium in Düsseldorf beteiligt, beträgt 3000 Euro.