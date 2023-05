Händler aus Kleve Das sind die drei neuen „Klever Schätze“

Bei den Klever Schätzen gibt es immer mal wieder Veränderungen. Etwa wenn Mitglieder austreten, weil ihr Geschäft schließt, wie zuletzt das Derpart Klever Reisebüro. „Um so schöner ist dann die Aufnahme neuer Mitglieder, die das Warenangebot in Kleve mit ihrem Engagement und viel Herzblut prägen und erweitern“, heißt es. Seit mehr als vier Jahrzehnten versorgt der Bioladen seine Kunden mit biologischen Produkten, will dabei Wert auf Regionaliät und Saisonalität legen. In der zweiten Generation führen Lisa und Lara Jacobs das Geschäft und schließen sich den Schätzen an: „Es war Zeit, aktiv zu werden und sich zu vernetzen“, begründet Lisa Jacobs den Schritt.