In allen Städten und Gemeinden : Das sind die Ansprechpartner für Klimaschutz im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die „Klima-Partner im Kreis Kleve“ sind zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit einigen Monaten zusammengekommen. Mittlerweile haben alle Kommunen einen einen festen Ansprechpartner zum Thema.

Mittlerweile haben alle Kommunen einen einen festen Ansprechpartner zum Thema. In Kevelaer trafen nun erstmals ausschließlich die Mitarbeiter aufeinander, die sich im Kern damit befassen. Sie stehen den Bürgern in den kommunalen Rathäusern und im Kreishaus als Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem fachlichen Austausch planen die Klima-Partner auch Aktionen und Angebote für die Bevölkerung. So soll in einer Kooperation eine kreisweite Veranstaltungsreihe noch dieses Jahr starten und Bürgern die Möglichkeit geben, sich sowohl bei Präsenz- als auch bei Online-Veranstaltungen zu aktuellen Themen wie Heizen oder Energiesparen zu informieren.