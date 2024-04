Nichts für Nichtschwimmer Das Schwanenritter-Rennen kehrt zurück nach Kleve

In Anlehnung an die Klever Schwanenrittersage muss jedes Boot einen Schwan und einen Schwanenritter an Bord haben. Der Kreativität sind dabei ansonsten keine Grenzen gesetzt. Am Wettkampftag haben alle Teams ab 14.30 Uhr zwei Stunden Zeit, ihr Boot aus dem ihnen vorgegebenen, identischen Material zu bauen. Traditionell ist nur ein bionischer Antrieb erlaubt – und somit kein Motor. Dieser darf im Voraus vorbereitet werden. Die fertigen Boote werden am Wendebecken vor der Mensa zu Wasser gelassen. Dort fällt um 16.30 Uhr der Startschuss; die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr statt. Die detaillierten Teilnahmebedingungen und allgemeine Informationen zum Rennen finden sich ebenfalls unter dem genannten Anmelde-Link.