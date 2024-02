„Auch ohne die USA...“ Das sagt Kalkars oberster General zu Trumps Nato-Drohung

Von dem Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro profitiert ganz erheblich auch die Luftwaffe, die Kampfjets der neuesten Generation vom Typ F-35, neue Hubschrauber und das Raketenabwehrsystem Arrow erhält. Diese Systeme sind noch Zukunft, aber auch mit dem heutigen Material bereitet sich die Truppe auf mögliche Konflikte vor – Konflikte nicht irgendwo in Afghanistan oder Mali, sondern mitten in Deutschland und Europa. „Train as your fight – train where you fight“, was Thorsten Poschwatta damit meint: „Die Bundeswehr muss gemeinsam mit ihren Bündnispartnern immer wieder militärische Übungen unter realistischen Bedingungen durchführen.“ Für die Luftwaffe heißt das, keine Tiefflugübungen über unendlich weiten kanadischen Wäldern, sondern über dem dicht besiedelten Deutschland.