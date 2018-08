Das Rock-Festival im Dorf lockt

Kranenburg-Schottheide Vier Bands wollen am Samstag beim Festival Dorfrock die Zuschauer begeistern.Los geht es um 18.30 Uhr.

In wenigen Tagen heißt es wieder: „auf nach Schottheide zum Dorfrock“. Das Festival am 4. August, ist bei Jung und Alt beliebt. Das liegt unter anderem an der stimmigen Atmosphäre, die dort herrscht. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren wieder auf einen guten Musik-Mix bei der Auswahl der Bands geachtet. Den Abend eröffnen wird die Band Under Construction aus Kranenburg.