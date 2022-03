In Kleve-Rindern : Museum Forum Arenacum öffnet wieder

Kleve-Rindern Das Rinderner Museum Forum Arenacum öffnet wieder am 20. März. Nach der Winterpause bietet es wieder neue Wechselausstellungen an.

Das Rinderner Museum Forum Arenacum öffnet nach der Winterpause am Sonntag, 20. März, wieder seine Türen zu Schätzen und Geschichten der Region. Das Arenacum versteht sich als ein lebendiger Marktplatz, der die reichhaltige Kultur und Geschichte des Ortes und seiner Umgebung präsentiert. Das lateinische Wort dafür – „forum“ – steht für den Austausch und Handel von Waren, aber auch und vor allem für Begegnungen und Gespräche mit Menschen von nah und fern. Schon in römischer Zeit war das Forum ein Ort im Mittelpunkt einer Stadt oder Siedlung, an dem man sich über die wichtigsten politischen Ereignisse austauschte, an dem man Freunde und Geschäftspartner traf. Wichtiges nicht nur aus der Gesellschaft erfuhr. Als einen solchen zentralen Ort versteht sich auch das Museum Forum Arenacum – ein Ort von und für die Bürger.