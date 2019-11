Karneval : Kleves neuer Prinz steht in den Startlöchern

Kleves neuer Prinz steht in den Startlöchern

Kleve Klever Rosenmontags-Komitee und KLE-Event starten in die fünfte Jahreszeit. „Der Stimmungsvolle“ verabschiedet sich.

Traditionell startet im Rheinland die fünfte Jahreszeit am 11.11. um 11.11 Uhr. Da es sich in diesem Jahr um einen Montag handelt, beginnt die närrische Session in der Schwanenstadt schon einen Tag eher. Das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) und KLE-Event stellten im Rahmen einer Pressekonferenz den Fahrplan bis Aschermittwoch vor.