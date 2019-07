St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve : Gedanken zum Pfarrei-Team

Kleve Anstelle des Pfarreirates gibt es in St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve ein Pfarrei-Team. Das einzige in der Diözese Münster.

Michael Beermann unterstreicht: „Mir als Hauptamtlichen ist es wichtig, mit dem Pfarrei-Team Menschen in der Pfarrei zu ermutigen, selber Verantwortung für das zu übernehmen, was ihnen für ihren Glauben wichtig ist.“ Ellen Rütter sagt: „Mir liegt die Mitarbeit im Pfarrei-Team am Herzen, weil ich hierin die Chance sehe, am Gemeindeleben aktiv mitzuarbeiten und das Gemeindeleben der Pfarrei mit zu entwickeln. Als Verbundleiterin der Kitas ist es mir wichtig, auch die Belange der Kitas auf Pfarrebene im Hinblick auf die Kindergartenpastoral in den Blick zu nehmen.“