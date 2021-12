Kursjahr 2022 : Das neue Programm der Familienbildungsstätte ist da

Die Yoga-Kurse sind seit Jahren schon beliebt im fbs-Programm. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Kleve Das Programmheft für das kommende Kursjahr der Familienbildungsstätte Kleve liegt vor. Es gibt Angebote für Menschen mit und ohne Handicap, für Paare, Reste-Kochen für die Nachhaltigkeit, Burger-Kurse und als besonderes Highlight im Mai einen Grill-Workshop.

Von Antje Thimm

Eltern-Baby-Yoga, ein Schnupperkurs Golf, kreatives Nähen oder Gebärdensprache – die Familienbildungsstätte (fbs) Kleve präsentiert in ihrem Jahresprogramm für 2022 auf etwas mehr als 100 Seiten ein vielfältiges Kursangebot. „Wir freuen uns, dass wir seit dem Herbst 2021 wieder einige Kurse in Präsenz anbieten können“, sagt die Leiterin des Klever Teams, Annette Derksen. Ob es so bleiben kann, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. Jedoch hätten Dozentinnen wie Teilnehmer während des Lockdowns gute Erfahrungen sammeln können mit online-Kursen. Daher haben Online-Kurse im neuen Programm nunmehr einen festen Platz.

„Seht, der Mensch!“ lautet das Motto und verweist auf das Leitbild des Katholischen Bildungsforums, dem fbs Kleve, Haus der Familie Emmerich, fbs Kalkar und fbs Geldern-Kevelaer angehören. Demnach stehen Mensch und Familie bei allen Angeboten im Mittelpunkt der Bildungseinrichtung am Regenbogen 4-6 in Kleve. „Der Fachbereich Ehe-Partnerschaft-Familie ist unsere Kernaufgabe“, sagt Annette Derksen, Leiterin des fbs-Teams Kleve. Dieses Kapitel ist im Programmheft das umfangreichste. Bereits im auslaufenden Jahr neu war hier das Projekt „Rucksack-Kita“ für Familien mit internationaler Geschichte (Migrationshintergrund).Wie die Leiterin des Fachbereichs, Monika Döhmen, erläutert, werden besonders Familien mit Kita-Kindern zwischen vier und sechs Jahren angesprochen. Durch Treffen mit ausgebildeten Elternbegleitern bekommen die Teilnehmer Anleitungen, Impulse und Materialien zur Sprachförderung ihrer Kinder an die Hand. „Die Förderung der sprachlichen Bildung ist ja eine ganz zentrale Erziehungsaufgabe.

Der Vorläufer dieses Kurses ist „Griffbereit“, der sich an Familien mit und ohne Migrationshintergrund richtet“, so Döhmen. „Griffbereit“ ist nach wie vor im Programm und zeigt spielerisch Wege für eine optimale Sprachentwicklung. Dieser Kurs und auch „Rucksack-Kita“ finden in Kooperation mit dem kommunalen Integrationszentrum statt. Übrigens durfte „Rucksack-Kita“ ausnahmsweise auch im Lockdown stattfinden, wie die Fachbereichsleiterin mitteilt.

Hilfestellung für junge Eltern von Kindern im Alter bis drei Jahren hat seit genau zehn Jahren bei der fbs unter dem Titel „Kidix“ einen festen Platz. Hier geht es für die Kinder um das Kennenlernen anderer Kinder und für die Eltern um den so wichtigen Austausch mit anderen Eltern. Es wird gelacht, gesungen und gespielt. „Solche Angebote sind natürlich nur in Präsenz möglich, sie leben von der direkten Begegnung“, sagt Döhmen.

Was online sehr gut funktioniert hat im letzten Jahr, sind die beliebten Yoga-Kurse, von denen sich im Programmheft eine Vielzahl findet, oder die Hula-Hoop-Fitness. „Das werden wir auch weiter online anbieten, wir haben so auch Teilnehmer erreicht, die weit entfernt wohnen“, erklärt Astrid van Os, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit-Prävention-Bewegung. Als neu in diesem Bereich hebt sie die Sitzgymnastik hervor. „Unsere Stamm-Teilnehmer werden immer älter und freuen sich über dieses Angebot“, sagt van Os.

Weiter stellt sie den neuen Schnupperkurs Golf vor. „Wir möchten das etwas elitäre Image dieser Sportart auflösen“, erläutert sie. Dieser Kurs findet auf der Anlage von Golf International Moyland statt – an der frischen Luft und also infektionstechnisch sicher. Die Kochkurse haben, so die Dozentinnen, online weniger gut funktioniert. Hier hofft das fbs-Team auf gute Bedingungen im nächsten Jahr.