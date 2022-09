Kleve : Das Labor zur Nachhaltigkeit in der Klever Fußgängerzone

Kleve Bei Kunst und Gäste hat die Stadt Kleve ein Labor zum Mitmachen und Angucken eingerichtet zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

17 Stangen stecken in dem langen Brett, das auf dem Tisch liegt. Unten am Fuß jeder Stange ist auf einem farbigen Rechteck ein Ziel definiert. Es sind insgesamt 17 Ziele, die man sich gesetzt hat. 17 Ziele zur Nachhaltigkeit, UN-weit und in Kleve. Die Stadt hat sich dieser Ziele verpflichtet, die bei der Bekämpfung von Armut und Hunger beginnen, eine hochwertige Bildung und Geschlechtergerechtigkeit anmahnen und ein sauberes Leben an Land und im Wasser. Vor der Reihe der Stangen liegen Holzkugeln. Von denen kann jeder, der ins ehemalige „Café Lust“ in der Klever Fußgängerzone kommt, eine auf eine der Stangen stecken und so zeigen, welches der 17 Nachhaltigkeitsziele für ihn das wichtigste ist.