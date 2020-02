Gesundheitsvorsorge im Kreis Kleve : Fieberzelt zur Corona-Diagnose in Kleve

In unmittelbarer Nähe zum Haupteingang des Klever Krankenhauses wurde das Fieberzelt errichtet. Von Samstag an sollen dort Patienten, die Grippe-Symptome aufweisen, untersucht werden. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Es gibt noch keinen Corona-Verdachtsfall im Kreis Kleve, aber die Angst der Menschen, sich zu infizieren, ist groß. Deshalb werden in einem Zelt am Klever Krankenhaus von Samstag an Schnelltests vorgenommen.

Das weiße Zelt, das vor den Bereichen für die Kindermedizin und der Wirbelsäulenchirurgie in Kleve aufgebaut ist, dürfte bald Anlaufpunkt für viele beunruhigte Patienten sein: Denn das Karl-Leisner-Klinikum hat sich entschlossen, eine zentrale Fieberambulanz einzurichten. In den vergangenen Tagen stellten sich an allen Standorten des Klinikums besorgte Menschen vor, die ausschließen lassen wollten, eventuell mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Künftig sollen sie alle nach Kleve kommen und sich dort am „Fieberzelt“ melden.

Christian Weßels, Sprecher des Klinikverbundes, betont, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handele. Eine klinische Behandlung werde im Zelt nicht stattfinden. Es gehe darum, die Gesundheit der Mitarbeiter und Patienten zu schützen. Das Fachpersonal werde in dem Zelt eine Corona- und Grippe-Ausschlussdiagnostik betreiben. Die Fieberambulanz nimmt ihren Betrieb Samstag, 29. Februar, 14 Uhr, auf. Entsprechende Untersuchungen an den anderen Standorten des Verbundes gibt es nicht mehr.

info Unternehmen können Kurzarbeit beantragen Hinweis von der Agentur für Arbeit Für Unternehmen ist es möglich, aufgrund von Lieferengpässen als Folge der Coronavirus-Epidemie konjunkturelle Kurzarbeit zu beantragen. Das gab die Agentur für Arbeit am Freitag in ihrer Pressemitteilung zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen bekannt. Gründe für konjunkturelle Kurzarbeit können wirtschaftliche Ursachen oder unabwendbare Ereignisse sein. In Deutschland gibt es Erfahrungen damit – in der Vergangenheit zum Beispiel durch das Elbhochwasser oder die Schweinepest. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Netz unter www.arbeitsagentur.de/unternehmen.

„Wenn sich Patienten mit grippeartigen Symptomen in der Fieberambulanz vorstellen, folgen Anamnese, Grippeschnelltest und bei negativem Grippebefund eine Testung auf das Coronavirus. Angewandt wird jeweils ein Speicheltest“, sagt Weßels. Eine Influenza kann nach etwa 20 Minuten ausgeschlossen werden, ein Corona-Ergebnis soll es am folgenden Tag geben. Was, wenn tatsächlich Corona vorliegt? „Eine stationäre Aufnahme von Patienten mit grippeartigen Symptomen erfolgt nur, wenn der Gesundheitszustand eine klinische Versorgung erfordert. Als Isolierstation dient im St.-Antonius-Hospital die Rochusstation“, erklärt Weßels.

Foto: dpa/Bernd Thissen Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Ein niedergelassener Arzt aus Goch erklärt, dass ein Verdacht nur dann bestehe, wenn ein hochfieberhafter Infekt mit dem Wissen um einen Kontakt zu einem Infizierten zusammen komme oder jemand aus einem besonders betroffenen Gebiet eingereist sei und entsprechende Symptome habe. „Wir ermutigen unsere Patienten, die Ruhe zu bewahren, Panik ist unangebracht“, sagt der Mediziner.

Der Kreis Kleve hat auf seiner Internetseite Informationen und Verhaltensregeln zusammengetragen. Bürger, die bestimmte Gegenden Chinas, Südkoreas, des Iran oder Italiens besucht haben, werden aufgefordert, sich im Kreis-Gesundheitsamt zu melden. Ärzte müssen Verdachtsfälle der Gesundheitsbehörde melden. Unbedingt sollte man bei einem Krankheitsverdacht zu Hause bleiben. Ansonsten ist die Situation im Kreis Kleve unverändert, sagt Kreissprecherin Elke Sanders. Sollte sich die Lage ändern, sei der Kreis so vorbereitet, dass sofort alle zuständigen Mitarbeiter zusammenkommen können.