Mühlen, Trecker, Kunst und Kirmes Das kann man an Pfingsten im Kreis Kleve unternehmen

Viller Mühle Eine Mühle steht auch in Goch zwischen Hommersum und Kessel: die Viller Mühle. Dort gibt es aber viel mehr zu entdecken, als nur die stillgelegte Öl- und Getreidemühle. Heinz Bömler, bekannt als der wahnsinnige Puppenspieler, hat dort über die Jahrzehnte eine riesige Sammlung alter Läden und Kuriositäten angehäuft, die sogar schon von Filmregisseuren genutzt wurden. Als „Haus der Geschichte des Niederrheins“ bezeichnet Heinz Bömler sein Reich, in dem es so unglaublich viel Kurioses zu entdecken gibt, dass Jung und Alt dort gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. In diesem Jahr wird dort zum ersten Mal auch ein Markt für Kunst und Kitsch stattfinden. Geöffnet ist die Viller Mühle am Pfingstsonntag und Pfingstmontag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro pro Person, eine Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder kostet 30 Euro; Kleinkinder dürfen kostenlos mit.