Kommunalwahl 2020 : Das Kandidatenteam der SPD Bedburg-Hau steht fest

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau fand die Aufstellungsversammlung der SPD statt. Ursula Pitzner als SPD-Bürgermeisterkandidatin war dabei, Reserveliste wurde aufgestellt. Willi van Beek und Karin Wilhelm sind Spitzenkandidaten.

Die Mitglieder wählten Willi van Beek (Platz 1) und Karin Wilhelm (Platz 2) zu ihren Spitzenkandidaten. Vom Vorstand zur Versammlung eingeladen war auch die parteilose und unabhängige Kandidatin für das Amt der Bürgermeisterin, Ursula Pitzner. Sie überzeugte aus der Sicht der Sozialdemokraten mit einer „engagierten bürgernahen und umsichtigen“ Rede. Die SPD-Mitglieder sprachen daraufhin Pitzner als auch dem aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Forensik entschuldigten Landratskandidaten Peter Driessen volle Unterstützung im Wahlkampf zu. Klaus Brandt wurde für den Kreistag nominiert. Die SPD will sich weiterhin als „fleißige und gestaltende Kraft in Bedburg-Hau für die Menschen einsetzen“, so die Sozialdemokraten. Das „gute letztmalige Kommunalwahlergebnis“ der SPD sei auch diesmal das angestrebte Ziel.