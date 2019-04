Café Hope : Café Hope: Die Hoffnung schwindet

Rainer Lentjes, Michael Ricken, Tina van Laar und Alfred Quante, von links, vor dem Café Hope in der Klever Innenstadt, dessen Zukunft derzeit noch ungewiss ist. Der vorerst letzte Tag des Jugendzentrums ist vorbei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KLEVE Das Jugendzentrum in der Klever Innenstadt hatte am Freitag wahrscheinlich seinen letzten Tag. Der scheidende Vorstand des ehrenamtlichen Trägervereins findet keine Nachfolger. Die Hoffnung auf externe Nachfolger bleibt.

Wenn Janine (12) vom Café Hope erzählt, tut sie das mit einer Mischung aus Trauer und Glück. Glücklich ist sie, weil sie sich an die unzähligen Stunden erinnert, die sie als Besucherin in der Klever Jugendeinrichtung verbracht hat. Zu einer Art zweitem Zuhause sei das Café Hope für sie geworden, sagt die Zwölfjährige, die nur eine Straße weiter wohnt. Seit sieben Jahren kommt sie fast täglich.

Traurig ist Janine, weil sie weiß, dass das Café Hope am vergangenen Freitag wahrscheinlich zum letzten Mal geöffnet hatte. Denn der Trägerverein der Einrichtung – die Initiative Jugendhilfe und Lebensberatung e.V. – muss am 7. Mai einen neuen Vorstand wählen. Die langjährigen ehrenamtlichen Funktionäre Michael Ricken (Vorsitzender) und Alfred Quante (Kassierer) können aus beruflichen und privaten Gründen nicht weitermachen.

Denn bis zum Schluss haben sie ebenso wie der Vorstand viel Herzblut in das Jugendzentrum gesteckt. In den Schulzeiten war das Café täglich ab mittags geöffnet, bot Tagesprogramme und einen offenen Treff. In den Schulferien wurden ausgedehnte Ferienprogramme angeboten – kostenfrei oder für wenige Euros, je nach Ausflug. Zum Achterbahnfahren ging’s ins Phantasialand, zum Kartfahren nach Weeze, zum Minigolf nach Hochelten, zum Eisessen auf die Klever Kirmes.