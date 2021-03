Jobcenter Kleve : Jeder zweite Arbeitslose wird vermittelt

Kleve Jan-Erik Schulz übernahm Anfang 2018 den Aufgabenbereich des Arbeitgeberservice vom Jobcenter der Stadt Kleve. Seitdem erfolgte eine Neuausrichtung der Anforderungen. Drei Jahre später ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Parallel zu den täglichen Aufgaben setzt der Arbeitgeberservice noch diverse Sonderprojekte um. So wurden bereits seit dem Jahr 2018 jährlich erfolgreiche Speed-Datings für geflüchtete und für ausbildungssuchende Menschen in der Stadthalle Kleve durchgeführt. Hierbei führten passende Bewerber ein Kurzgespräch mit den teilnehmenden Firmen, um eine gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit auszuloten. Auch in Zukunft soll ein jährlich stattfindendes Speed-Dating angeboten werden. „Der ungezwungene Kontakt zwischen unseren Kunden und den Arbeitgebern wird hier als großes Plus gesehen. Durch die positive Atmosphäre hat man nicht den Eindruck, dass man gerade ein Vorstellungsgespräch führt,“ beschreibt Jan-Erik Schulz die Veranstaltung.

Auch grenzüberschreitend wurde viel in die Wege geleitet. Mit dem ständigen Austausch mit der Euregio Rhein-Waal wurde eine gemeinsame deutsch-niederländische Arbeitsmarktplattform erarbeitet. So konnten bereits Arbeitssuchende auf beide Seiten der „Grenze“ vermittelt werden. „Es handelt sich hierbei um einen riesigen Arbeitsmarkt. Dieser wurde in der Vergangenheit leider zu wenig betrachtet. Das wollen wir ändern. Für unsere Kunden ist es manchmal näher zu einem Arbeitgeber in die Niederlande zu fahren, anstatt in Richtung des Ruhrgebiets,“ gibt Jan-Erik Schulz zu bedenken.