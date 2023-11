Benedikt Kreusch „der Kreative“ Das ist Kleves neuer Karnevalsprinz

Ein besonderes Anliegen ist Kreusch eine spezielle Spendenaktion: „Statt Geschenken für Prinz und Garde möchten wir die ambulante und stationäre Hospizarbeit in Kleve unterstützen.“ Menschliche Begegnungen sind ihm in den kommenden Wochen als Tollität wichtig, „ob Vereinskarneval, Schulen, Kindergärten, Altenheimen, Straßenkarneval oder Zeltveranstaltungen. Wir werden auch unsere Partnerstadt Ronse besuchen. Schließlich ist Bürgermeister Ignace Michaux einer meiner Gardisten.“ In Emmerich wird der Klever Prinz auch die Bühne entern. „Die Quaker haben eine langjährige Freundschaft mit der Hüthumer Narrengemeinschaft. Wir haben dort den Prunkwagen stets am Tulpensonntag als Wagenbegleitung gesichert, die Hüthumer kamen immer am Rosenmontag nach Kellen“, erzählt Benedikt.