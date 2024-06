Neues Projekt in Bedburg-Hau Wenn eine Therapie auf der Station nicht das richtige ist

Wie aber sieht eine Behandlung außerhalb der Klinik in der praktischen Umsetzung aus? Täglich stehen das behandelnde Team und der psychisch erkrankte Mensch in Kontakt, es gibt mindestens ein persönliches Gespräch am Tag – auch am Wochenende. Neben Ärzten und Pflegekräften sind auch Ergo- und Physiotherapeuten, Musik-, Kunst- und Soziotherapeuten in die Behandlung eingebunden. Die Erreichbarkeit des Teams rund um die Uhr sei garantiert und sämtliche notwendige medizinische Untersuchungen sowie die Bereitstellung von Medikamenten und Nutzung der Therapieangebote gehören dazu, wie es von der Klinik heißt. Lediglich die „Hotelleistungen“, also die Verpflegung, sind bei der Behandlung außerhalb der Station nicht inbegriffen, „wir müssen sicherstellen, dass sich unsere Patienten (selbst) zu Hause versorgen können und die Bereitschaft haben, ihren Alltag mit uns nach einem individuellen Plan zu strukturieren“, beschreibt Anita Tönnesen-Schlack. Auch das Einverständnis der Angehörigen sowie Mitbewohner gehöre dazu.