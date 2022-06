Neue Sozialberaterin in Kleve und Kevelaer : Jutta Seven hat ein offenes Ohr

Jutta Seven ist Sozialberatung der Diakonie im Kirchenkreis Kleve. Foto: Dieakonie/Diakonie

Kleve/Kevelaer Die neue Sozialberaterin der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, Jutta Seven, bietet ab sofort Sprechstunden in Kleve und Kevelaer an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve erweitert ihre Beratungsdienste. Diakonie-Mitarbeiterin Jutta Seven bietet seit Mitte Mai donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr im Offenen Foyer der Versöhnungskirche Kleve eine Sprechstunde der Allgemeinen Sozialberatung an. „Sozialberatung ist ein offenes, kostenloses Angebot der Diakonie für Alleinstehende und Familien, unabhängig von Nationalität, Konfession und Alter. Alle Gespräche sind selbstverständlich vertraulich“, sagt Jutta Seven. Die 51-Jährige ist studierte Sozialpädagogin mit Zusatzqualifikation zur Sozialtherapeutin.

Das Offene Foyer der Kirchengemeinde bietet eine Kontaktmöglichkeit für Menschen – auch ohne Beratungsbedarf. „Sollte sich ein Beratungsgespräch entwickeln, gibt es einen geschützten Raum im hinteren Teil des Gemeindehauses, der die Vertraulichkeit des Gesprächs gewährleistet“, erklärt Seven.

„Wir freuen uns sehr über Frau Seven und die Wiederaufnahme der Sozialberatung in Kleve“, sagt die Klever Pfarrerin Elisabeth Schell. „Mittlerweile kommen bei jedem Offenen Foyer hilfsbedürftige Menschen vorbei“, ergänzt die Pfarrerin. Einige hätten Hunger, andere bitten um Geld. „Kurzfristige Hilfen alleine lösen jedoch keine Probleme“, findet Schell. Eine Beratung, um Probleme anzugehen, sei hingegen sinnvoll und notwendig. Monika Köster, die in Kleve jahrelang Sozialberatung angeboten hatte, hat ihre Tätigkeiten als stellvertretende Fachbereichsleiterin im Ambulant Betreuten Wohnen an der Stechbahn 33 in Kleve mit dem Angebot der Soziotherapie erweitert.

Auch im Kevelaerer Info- und Beratungsladen „Neuland“ wird nun Sozialberatung angeboten. Jutta Seven bietet dort dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr Sprechstunden an. „Schon in der ersten Woche der Sozialberatung in Kevelaer zeigt sich der große Bedarf. Die Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer freut sich sehr über dieses zusätzliche Angebot im Neuland“, sagt Pfarrerin Karin Dembek. „Neuland“ liegt gut erreichbar in der Fußgängerzone, Hauptstraße 26. Da die Diakonie neben der Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer und die Tuwas-Genossenschaft Moers die Räumlichkeiten für Aktivitäten und ihr Informationsangebot nutzen, ist die Tür auch zu anderen Zeiten geöffnet. Neben Kleve und Kevelaer ist die Diakonie in Xanten, Poststraße 6, mit Sigrid Messerschmidt-Sprenger seit vielen Jahren in der Sozialberatung aktiv.

Zur Allgemeinen Sozialberatung kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Problemen. Miet- und andere Schulden, Schwierigkeiten mit Behörden oder Fragen zu Ansprüchen auf Sozialleistungen und deren Antragsstellung, Familienprobleme oder gesundheitliche Schwierigkeiten, um einige Beispiele zu nennen. Das eine Problem zieht häufig ein anderes nach sich. Die Allgemeine Sozialberatung ist darum eine gute Möglichkeit, Schwierigkeiten zu sortieren und strukturiert anzugehen. Die Sozialberatung verfügt zudem über ein Netzwerk und vermittelt, je nach Problemlage weitere Hilfen und Angebote anderer Fachdienste.