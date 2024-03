Leben und Arbeit Das ist die neue Social-Media-Kampagne für den Kreis Kleve

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve möchte einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung gehen. Und das auf gleich mehreren Ebenen: Derzeit arbeitet man an der Erneuerung der eigenen Internetseite, die Umstellung auf ein neues Datenmanagement-Programm ist bereits erfolgt, parallel dazu will die Kreis-WfG in ihrer Kommunikationsstrategie zunehmend auch auf Social Media setzen. Den Auftakt macht eine Kampagne unter dem Motto „Leben und Arbeiten im Kreis Kleve“. Die soll in Kürze starten.