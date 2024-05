Millionen-Projekte im Überblick Das ist der Stand bei den Schulbauten in Kleve

Der Bau des neuen Konrad-Adenauer-Gymnaisum (KAG) ist rasant gewachsen. Der Rohbau scheint kurz vor der Vollendung, steht wie in Beton gegossen in der Kurve der Riswicker Straße auf der anderen Seite des Klever Bahnhofs und die Fassade der Schule schaut mit großen und kleinen Fenstern verspielt in die Straße hinein. Dabei entsteht hier auf der Großbaustelle ein mächtiger Gebäudekomplex: Noch vor rund einem halben Jahr wurde in den politischen Gremien über das Pellet-Heizungssystem diskutiert, jetzt steht der Bau. Jeder, der dort vorbeigeht, kann sehen, wie das KAG später aussehen wird: Mit dem überhöhten Erdgeschoss, mit der nach vorne heraus gesetzten Mensa, mit den Klassenräumen, deren große und viele kleine Fenster der Fassade ihren typischen Charakter geben.