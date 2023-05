Kultur ohne Eintritt Das ist das Programm für die Kreis Klever KulTourtage

Seine Bilder sind gemalte Poesie - auch wenn’s mehr in Richtung Ringelnatz als Rilke geht: Klaus Frankens Blätter mit seinen Gedichten in Bildern erscheinen in von ihm aufgelegten Grafik-Mappen oder in den Kunstkalendern der Gocher art connection von Konrad Stüven. Sie erzählen in bunten Bildern scheinbar lustig vom Hinkepott und anderen Geschichten und nehmen doch so ernst die Geschehnisse der Welt auf. Frankens Lyrik wird Teil der Kreis Klever Kulturtage sein: zusammen mit Martin Lersch und Gesine van der Grinten im Bahnhof in Goch. Am Sonntag, 21. Mai, von 14 bis 18 Uhr.