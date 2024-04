Kreisbauernschaften arbeiten zusammen Das ist das neue Haus der Landwirtschaft in Kalkar

Die beiden Geschäftsstellen der Kreisbauernschaften wurden am Oyweg in einem Standort zusammengeführt, um Synergien zu bündeln und zu nutzen. Die Kreisvorsitzenden Michael Seegers und Wilhelm Hell aus Kleve und Geldern erklären: „Wir verfügen hier künftig über ein zeitgemäßes Gebäude, das vor allem den Erwartungen und Anforderungen unserer Mitglieder, aber auch denen unserer Mitarbeiter genügt.“ Ebenfalls ansässig in dem großen Haus sind die Kreiszüchterzentrale und die Parta Steuerberatungsgesellschaft. Letztere verbindet mit denneuen Rahmenbedingungen auch deutliche Wachstumschancen. „Das Raumangebot und die technische Infrastruktur ermöglichen jetzt die Einstellung weiterer Mitarbeiter,“ sagt Thomas Steinmann, Parta-Niederlassungsleiter Kalkar. „Wir wollen moderat weiter wachsen und unser Beratungsangebot gezielt ausbauen“.