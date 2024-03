Neuer Vorstand gewählt Das ist das neue Führungstrio der FDP im Kreis Kleve

Der Parteitag beschloss neben den Personalfragen auch inhaltliche Positionen, so sprachen sich die Liberalen für einen gemeinsamen Antrag der Verbände Geldern und Kevelaer aus, in dem die Initiierung einer kreisweiten Kampagne zur freiwilligen HPV-Impfung an Schulen gefordert wurde. „Krebsprävention und aktiver Gesundheitsschutz sind auch Aufgaben des Kreises. Als Verband werden wir dieses wichtige Thema gemeinsam mit der Kreistagsfraktion auf die Agenda bringen”, sagte Ehrhardt.