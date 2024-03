Diskussion am Donnerstag Das ist das Ergebnis der Umfrage zum Nationalpark Reichswald

Schon aus den Unterlagen zur Ausschusssitzung am Donnerstag wird aber deutlich: Das Projekt ist hochumstritten. Es gibt deutliche Befürworter wie den BUND, den Nabu und den Dehoga. Es werden aber auch erhebliche Zweifel geäußert, so etwa von den Stadtwerken in Kleve und Goch, von Reitsportlern, aus der Landwirtschaft und auch von der Kreisjägerschaft. Auch die Feuerwehr hatte Bedenken angemeldet. Von den vier betroffenen Kommunen haben sich mit Goch und Kranenburg zwei gegen die Bewerbung ausgesprochen. Lediglich Kleve war dafür. In Bedburg-Hau hat man keine Empfehlung in die eine oder andere Richtung geben wollen.