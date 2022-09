Raus in die Natur : Das Herbst-Programm des Nabu auf einen Blick

Die Fahrt zu den Wildgänsen gehört zu den beliebtesten Touren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Niederrhein Bei der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein stehen in den nächsten Monaten mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Ein Überblick.

Die erste Exkursion führt durch die Millingerwaard. Hier ist man dem Biber auf der Spur. Anfang Oktober können dann kleine Klimascouts dem Teichmolch Tristan helfen und im November starten die beliebten Exkursionen zu den arktischen Wildgänsen.

Gleich bei zwei Touren steht der Biber im Mittelpunkt. So finden am 17. September und 3. Oktober die Erlebniswanderungen auf den Spuren der Biber in der Millingerwaard statt, einem der schönsten Naturschutzgebiete am Niederrhein. Hier sind Biber als Gestalter des Auwaldes aktiv. Es gibt mächtige Silberweiden und typische Spuren des Bibers zu entdecken: durchgebissene Gehölze, kunstvoll gestaltete Biberburgen sowie ihre Ein- und Ausstiege aus Gewässern, die sogenannten Biberrutschen. Die Veranstaltung ist für Familien geeignet.

Am 11. Oktober entdecken dann Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren spielerisch beim Ferienerlebnistag „Werde Klimascout!“, was der Klimawandel mit Tristan, dem traurigen Teichmolch, und seinem austrocknenden Teich zu tun hat und was man dagegen tun kann. Die Veranstaltung dauert sechseinhalb Stunden und findet am Waldhaus der Caritas in Kranenburg-Nütterden statt. Für ein Mittagessen ist gesorgt.

Der Ausblick in den November: Ein Vortrag über Insekten verrät Spannendes rund um ihr Leben und ihre Bedeutung, dem Biber wird erneut auf einer Erlebniswanderung nachgespürt und erste Exkursionen zu den arktischen Wildgänsen finden statt. Jedes Jahr im Herbst treffen Tausende von ihnen am Niederrhein ein, um hier zu überwintern. Bei einer Busexkursion oder einem abwechslungsreichen Abendspaziergang in der Millingerwaard können sich Teilnehmer von dem Spektakel faszinieren lassen.