Auftakt der Fernsehshow So lief es für den Klever Konditor Michael Nieten beim „große Backen“

Die verbleibenden fünf Teams der fünften Staffel von „Das große Backen – die Profis“ treten in der zweiten Folge erneut gegeneinander an. Ausgestrahlt wird diese am kommenden Sonntag um 17.40 Uhr. Insgesamt besteht die Staffel aus vier Folgen – nur eines der Teams wird am Ende den goldenen Cupcake und die 10.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.