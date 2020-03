Verkehr : Busreisen Leineweber verkauft an Look

Simone Leineweber gibt das Familienunternehmen ab: „Man muss auch loslassen können“, sagt sie. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch/Kleve Die 72 Mitarbeiter und alle Fahrzeuge des Busunternehmens werden von Look übernommen. Die Standorte Goch und Duisburg bleiben erhalten.

Es fällt ihr furchtbar schwer, diesen Schritt zu tun, und dass wegen der Corona-Pandemie eine Feier, die eigentlich geplant war, nicht stattfinden wird, ist da nur folgerichtig. Das Gocher Busunternehmen Leineweber wird am 6. April an die Klever Firma Look („Der vom Niederrhein“) übergeben. Alle Fahrer und Fahrzeuge wechseln rechtlich zur neuen Firma, die Standorte bleiben erhalten, erklärt Geschäftsführerin Simone Leineweber.

Das Unternehmen zu führen war und ist der heute 41-Jährigen eine Herzensangelegenheit, betont sie. Was verständlich wird, wenn man weiß, dass die gelernte Erzieherung Simone Leineweber für ihren Vater Rolf eingesprungen ist, als der gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, die Geschäfte zu führen. Inhaberin ist bis heute Mutter Eva-Maria.

Die Familie Leineweber war 1998 von Duisburg nach Goch gezogen, „um zur Ruhe zu kommen“, erzählt die Tochter. Aus der Insolvenzmasse von Gobus übernahm der Duisburger damals Rollstuhlbusse, etwas später einen großen und zwei mittelgroße Busse. Leineweber beteiligte sich an Ausschreibungen im Kreis Kleve und wurde berücksichtigt, das Unternehmen fand im Industriegebiet ein passendes Grundstück. „Der damalige Bürgermeister Rudolf Lange und seine Wirtschaftsförderung haben uns toll unterstützt. Wir begannen, für die NIAG zu fahren, kauften weitere Busse, stellten mehr Mitarbeiter ein und hatten bald 72 Angestellte, die an den Standorten Duisburg und Goch eingesetzt waren.“ Die Betriebsfläche in Duisburg, die nun ebenfalls Look übernimmt, ist angemietet, der Firmensitz befand sich 22 Jahre lang in Goch.

Die Branche ist hart umkämpft und nichts für allzu sensible Naturen. Selbst den Tiefschlag, sich buchstäblich vor den Trümmern ihrer Arbeit zu sehen – vor einigen Jahren brannte die Halle ab – hat die Unternehmerin ausgehalten. Aber immer weiter wachsen zu müssen, um am Markt bestehen zu können, war nicht Simone Leinewebers Wunsch, schon gar nicht, seit sie zwei Kinder hat, die auch etwas von ihrer Zeit brauchen. Seit vielen Jahren stehe die Idee im Raum, zu verkaufen. Nun sei sie mit der NIAG-Tochter Look einig geworden und trenne sich schweren Herzens von dem Familienunternehmen.