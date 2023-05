Vier Tage Programm Das gibt es bis Sonntag beim Gartenfest am Schloss Moyland zu sehen

Dorothee Wenzel steht umgeben von einem Sammelsurium von allen möglichen Utensilien in ihren kleinen Pavillon und zupft an einem breiten Stirnband herum, das sie Isabell Kluge vom Marketing-Team in Moyland um den Kopf geschlungen hat. Hier noch ein Zipfelchen mit vergoldeten Netzwerk, da noch ein paar Stängel – fertig ist der bordeaux-rote Kopfschmuck. Kluge strahlt, als sie in den Spiegel guckt. Es ist ein schickes, individuelles Teil, das sie auf dem Kopf trägt. Wenzel entwickelt ihre Kreationen aus dem Stegreif. „Wenn Sie auf dem Stuhl sitzen, dann sprechen Sie mich an, ohne was zu sagen“, sagt Wenzel. Dann greift sie nach rechts und links in ihre Kisten, holt etwas heraus, das sie gefunden und bearbeitet hat, greift ein altes Zwiebelnetz, das nun schickes Accessoire ist, oder zieht ein hauchfeines Geschenkpapier hervor. Dorothee Wenzel ist eine der Attraktionen auf dem „GartenLeben“-Fest in Moyland – zumal ihre Kreationen für den Moment aufs Haus gehen: Sie kosten den Besucher nichts.