Vier Tage Blütenpracht : Das gibt es beim Blumenfestival in Arcens Schlossgärten zu sehen

Es wird blumig in Arcen. Foto: Schlossgärten Arcen

Arcen Das Festival „Blumig“ lädt von Donnerstag bis Sonntag in die Schlossgärten Arcen. Es geht um Blumen in all ihren Formen, Farben und Düften. Was es dort zu erleben gibt.

(RP) Der Name ist Programm: Ab Donnerstag wird es in Arcens Schlossgärten wieder „Blumig“. Das ist der Titel des Blumenfestivals, das vom 1. bis zum 5. September stattfindet. Es geht um Blumen in all ihren Formen, Farben und Düften. Jedes florale Kunstwerk soll dabei seine eigene Geschichte erzählen und wird aus Blumen von Züchtern aus der Region zusammengestellt. Und nicht nur die Kunstwerke haben ihre eigene Bedeutung, auch die Blumen selbst sind häufig ein Symbol für bestimmte Botschaften. Jeder kennt die Redensart: Blumen sagen mehr als tausend Worte.

Bei der vierten Ausgabe des Festivals führt eine spezielle Route durch die Anlage, auf der die teils ausladenden und kreativen Arrangements ausgestellt werden. Zusätzlich gibt es täglich Floristik-Demonstrationen mit Tipps und Inspirationen zum Nachmachen. Dabei werden verschiedene Meister-Floristen den Umgang mit Schnittblumen, Tricks und Kniffe zum Blumenbinden zeigen.

Info Fantasy-Festival und Herbstzauber Termin Das Blumenfestival ‘Blumig!’ findet vom 1. bis 5. September von 10 bis 18 Uhr in den Schlossgärten Arcen, Lingsforterweg 26, statt. Internet Weitere Informationen über den Gartenpark, Ticketverkauf und das Festival finden sich unter www.schlossgaerten.de. Weitere Veranstaltungen Beim Fantasy-Festival „Elfia“ tragen die Besucher am 17. und 18. September fantasievolle und schrille Kostüme. Vom 1. bis 30. Oktober hält wieder der „Herbstzauber“ Einzug in die Schlossgärten. Vom 14. bis 30. Oktober zeigen sich abends zwischen 19 und 23 Uhr die „Enchanted Gardens“ von ihrer leuchtenden Seite.

Fast alle Blumen sind nicht nur schön anzuschauen, sondern haben auch eine symbolische Bedeutung. So unter anderem auch die fünf Hauptdarstellerinnen des Festivals: die Gerbera steht für Freude, die Gloriosa für Ruhm und Ehre, die Hortensie für Dankbarkeit, die Gladiole für Sieg und die Anthurie für Exotik. Beim Besuch des Blumenfestivals werden die Besucher im Park aber auch auf weitere Blumen mit einer tieferen Bedeutung treffen. Ein Beispiel sind die Rosen im Rosarium – rote Rosen stehen bekanntlich für die Liebe, weiße Rosen für die Unschuld und gelbe Rosen für Kraft. Weitere Sommerblumen im Park sind unter anderem Dahlien (Stärke und Luxus) und der Sommerflieder (Verliebtheit).

Die Dahlien pflückt das Blumenteam der Schlossgärten Arcen übrigens im eigenen Dahliengarten. Dieser Garten ist der neueste der Schlossgärten, dort blühen vom August bis spät in den Herbst hinein zahlreiche besondere Dahliensorten. Die zahlreichen Blüten locken nicht nur Besucher, sondern auch zahlreiche Insekten, wobei die Bienen aufpassen müssen, nicht zu viel Nektar und Pollen zu sammeln und ‚beschwipst‘ zu werden.