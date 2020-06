Kommnalwahl : Forum stellt Team für die Kommunalwahl vor

Kalkar Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz in Kalkar ohne Gegenstimme erneut zur Kandidatin für das Bürgermeisteramt gewählt.

(RP) Auch das Forum Kalkar hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Laut dem Vorsitzenden Heinz Igel seien trotz Corona viele Mitglieder zur Wahl erschienen. 43 stimmberechtigte Kalkarer wurden am Montag, 15. Juni, im großen Saal des Gasthauses „Op den Huck“ in Kalkar-Appeldorn durch den Vorsitzenden begrüßt. Die Nominierung der Bürgermeisterkandidatin war eine Formalie. „Mir macht diese Aufgabe immer noch Spaß“, versicherte die Amtsinhaberin Dr. Britta Schulz. Vieles sei auf den Weg gebracht worden: das neue Feuerwehrgerätehaus in Appeldorn, das integrierte Handlungskonzept , die Sanierungen am Schulzentrum oder das schnelle Internet – alles Beispiele für Projekte, die eine lange Vorbereitungs- und Umsetzungszeit benötigen. Als gewinnbringend für die Stadt bezeichnete Britta Schulz die Zusammenarbeit mit Dr. Bruno Ketteler, der eine effektive Wirtschaftsförderung aufgebaut habe. Schulz bekam 100 Prozent der Stimmen für ihre Kandidatur.