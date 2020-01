Bauausschuss tagte : Noch eine Klimaschutzsiedlung in Kleve

Kleve Das Flora-Quartier wird die fünfte Klimaschutzsiedlung auf dem Stadtgebiet Kleve.

Die Dichte der Bebauung sei einer innerstädtischen Bebauung angepasst, teilte der technische Beigeordnete der Stadt Kleve im Bauausschuss mit. Es werde aufgrund dieser Dichte mit mehr als 200 Wohneinheiten auch einen Quartiersmanager bekommen, so Rauer. Diese Mitteilung Rauers passte in das Konzept einer Stadt Kleve, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Dazu passte allerdings auch die offen geführte, von Josef Merges (UK) angestoßene Diskussion, wie man künftig die Auswirkungen auf das Klima bei der Aufstellung von Bebauungsplänen darstellen könne. „Wir wollen diese Informationen haben, da reicht nicht nur ein Kreuz, ob es zu Klimaschutz passt oder nicht. Das muss eine ausführlichere Information sein“, mahnte Merges. Rauer dankte für den Anstoß: „Wir haben das intensiv in der Verwaltung diskutiert und nähern uns diesem Thema an“, sagte der Technische Beigeordnete. Die Schwierigkeit sei aber, dass man im Rahmen der Bauleitplanung noch gar nicht genau sagen könne, was wie gebaut wird und deshalb auch noch keine genauen Auswirkungen auf das Klima beziffern könne. „Das ist kaum darstellbar“, so Rauer.