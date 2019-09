Kleve : Kleve feiert mit Burgern und Büchern

Das Autohaus Fett & Wirtz ist Hauptsponsor des Street-Food-Music-Festivals in Kleve Kleve. Gemeinsam mit Judith Essing und Markus Hülsken von Grill & BBQ Niederrhein (im Foodtruck) freut sich das Team auf die Veranstaltung auf dem Koekkoekplatz. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve Das Stadtfest „Klever Herbst“ bietet vom 27. bis 29. September ein buntes Programm. Höhepunkt ist das Street-Food-Music-Festival von Freitag bis Sonntag. Am Sonntag sind die Geschäfte geöffnet und es gibt den Bücherbummel.

. Street Food, Live Musik, Bücherbummel, verkaufsoffener Sonntag – das sind die Eckpunkte für das Klever Stadtfest vom 27. bis zum 29. September. Unter der Überschrift „Klever Herbst“ lädt Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve zu einem bunten Programm auf dem Koekkoekplatz, an der Herzogstraße, der Hoffmannallee, an Großer Straße und Hagscher Straße ein. „Wichtig ist uns die Mischung aus Altbewährtem wie dem Bücherbummel und dem verkaufsoffenen Sonntag mit aktuellem Street Food und Live Musik“, betont Joachim Rasch, Geschäftsführer von Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve. Bürgermeisterin Sonja Northing freut sich besonders auf die musikalischen Live Acts. „Ein sehr schönes Programm, das Jung und Alt zusammenbringen wird“, sagt sie. Helfen wird sie auch, und zwar beim Kaffeeausschank von Nils Roth am Opschlag, wo es Spezialitäten von fair gehandeltem Kaffee gibt.

Zuständig für Street Food & Music ist in diesem Jahr in Kleve zum ersten Mal die Firma „Just Festivals“ aus Dortmund. Gestartet wird am Freitag um 16 Uhr. Insgesamt 13 Food Trucks, mobile Küchen, die kulinarische Spezialitäten frisch zubereiten, werden sich auf dem Koekkoekplatz versammeln. „Jeder hat seine besondere Richtung, so haben wir eine Auswahl von Speisen aus der ganzen Welt und für jeden Geschmack etwas“, sagt Chris Habernoll von Just Festivals. Die rollenden Küchen haben oft originelle Namen wie „Frittenschmiede“, „Exotiqo“ oder „Allgäu Bully“. Die Besucher werden die Qual der Wahl haben zwischen Scampis am Spieß, Burgern mit knackigem Salat, Pulled Pork und leckeren Toppings. Judith Essing und Markus Hülsken von Grill & BBQ Niederrhein aus Bocholt bieten in ihrem Food-Truck Steaks und weitere Spezialitäten an. Die beiden Gastronomen schätzen die besondere Atmosphäre des Festivals, die sie in anderen Städten schon oft erlebt haben. Bei „Toast it“ gibt es geröstete Toast-Scheiben mit erfinderischem Belag. Nicht zu vergessen der süße Nachtisch in Form von trendigen Ice Rolls. Wie Chris Habernoll mitteilt, gibt es an den meisten Food Trucks Probier-Portionen zum kleinen Preis und auch solche zum Sattwerden. Das Getränke-Angebot reicht vom klassischen Bier über bunte Cocktails mit und ohne Alkohol bis hin zum stilvollen Glas Wein, in dem sich (hoffentlich) die Herbstsonne spielen wird.

Info Der „Klever Herbst“: Zeiten und Events Am Koekkoekplatz Street Food & Music: 27. September: Opening 16 Uhr, ab 18 Uhr “Julie and Band”. 28. September: Opening 12 Uhr, ab 15 Uhr „Wallace Water on Stage“, ab 18 Uhr „Mr. Kibs”. 29. September: Ab 12 Uhr Familiensonntag. 13 Uhr bis 15 Uhr Kinderschminken, 13 Uhr bis 16 Uhr Sandmalerei, 15 Uhr bis 17 Uhr Hüpfburgspringen. Ab 14 Uhr „Los Amigos“. Trödelmarkt am 29. September ab 11 Uhr auf der Hoffmannallee. Bücherbummel am 29. September von 11 Uhr bis 18 Uhr auf der Herzogstraße. Verkaufsoffener Sonntag 13 Uhr bis 18 Uhr. Straßensperrungen Hoffmannallee bis Siegerstraße, Hagsche Straße, Herzogstraße, Opschlag. Zufahrt zum Markt Linde frei.

Auch musikalisch erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm am Koekkoekplatz. „Julie and Band“ beginnen am Freitag mit stimmungsvollen Welthits. Für den Samstag kündigt Habernoll die Gruppe „Wallace Water an Stage“ an. Solosänger Wallace habe eine starke Stimme „wie eine Urgewalt“ und werde die Zuhörer fesseln. Den Abend bestreitet dann „Mr. Kibs“ mit afroamerikanischen und karibischen Rhythmen. Es darf getanzt werden. Der Sonntag heißt „Familiensonntag“, denn hier kommen auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten. Geschminkt werden wie ein Disney-Held, Ballonzauber, Sandmalerei oder Springen auf der Hüpfburg sind hier die Höhepunkte. Lateinamerikanische Klänge gibt es von den „Los Amigos“.

Seit 29 Jahren ein beliebter Herbsttermin in Kleve und über die Stadtgrenzen hinaus ist der Bücherbummel unter freiem Himmel auf der Herzogstraße. Zahlreiche Antiquariatsbuchhändler, private Anbieter und Sammler stellen ihre Schätze aus und bieten Leseratten und Schnäppchenjägern die Chance, nach Herzenslust zu stöbern und vielleicht auch den einen oder anderen „großen“ Fund zu machen.

Der Bücherbummel ist am Sonntag auf der Herzogstraße. Foto: van Offern, Markus (mvo)