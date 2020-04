Kulturelles Leben in der Corona-Krise : Volle Reihen beim ersten Klever Autokino im Tichelpark

Kulturelles Leben in der Corona-Krise

Kino hinter der Windschutzscheibe: Seit Ostermontag gibt es ein Autokino in Kleve. Bei den Besuchern kommt das Angebot prima an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Ostermontag feierte das Autokino im Klever Tichelpark Premiere. Für die Rettung des Kinos wurden bisher 15.000 Euro gespendet.

„Das war sowieso mal bitter nötig. Doch wenn wir die Scheibe jetzt nicht sauber gemacht hätten, hätten wir wohl nicht mehr viel vom Film gesehen“, sagt Clemens Meinders. Der Klever war am Ostermontag einer von 100 Besuchern, die sich auf der 60 Quadratmeter großen LED-Leinwand auf dem Parkplatz vor dem Kino den Filmklassiker „König der Löwen“ ansahen. Täglich sollen künftig drei Vorstellungen angeboten werden. Jeweils um 14 Uhr werden Kinder-Filme gezeigt, um 17 Uhr sowie um 20.30 Uhr folgen Streifen für Erwachsene. Tickets gibt´s nur im Internet.

Möglich gemacht hat das Autokino erst die Spendenbereitschaft der Klever, erklärt Berens. Vor einigen Tagen rief er in der Öffentlichkeit zu finanzieller Unterstützung auf, mittlerweile sind so 15.000 Euro zusammengekommen. Weitere Unternehmer hätten ihre Hilfe bereits zugesichert. „Bei den Spenden geht es ja nicht hauptsächlich darum, die LED-Leinwand zu finanzieren. Mit diesen Spenden haben die Menschen ihre Absicht erklärt, das Klever Kino zu retten“, sagt Reinhard Berens. Immerhin bleiben wegen der Schließungsverfügung seit Wochen Besucher und damit die Umsätze aus. „Dass die Unterstützung so groß sein würde, hätte ich mir aber nicht vorstellen können“, sagt er.